Lombardia, 111 nuovi casi e 3 decessi A Bergamo 17 tamponi positivi (Di lunedì 6 luglio 2020) I casi risalgono a un numero a tre cifre ma ben 76 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Leggi su ecodibergamo

fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #6luglio, della Regione Lombardia - Kottomano : Attenzione, 76 dei 111 nuovi positivi in Lombardia sono stati individuati dai test sierologici. Ripeto, dai test si… - MilanNewsit : Coronavirus, il bollettino della Regione Lombardia: 3 morti in 24h, 111 nuovi positivi - Affaritaliani : Coronavirus in Lombardia: i dati 111 nuovi contagi, tre decessi - GeorgeSpalluto : Nuovi positivi (208) 111 Lombardia 38 Emilia-Romagna 27 Campania 19 Lazio 6 Piemonte 2 Liguria 2 Toscana 1 Sardegna… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 111 Coronavirus, crescono i positivi ma calano i decessi: in Lombardia 111 casi e 3 morti Il Giorno Coronavirus, 208 i nuovi positivi

ROMA. Salgono leggermente da 192 a 208 i nuovi contagi, spinti più che mai dalla Lombardia, dove se ne contano 111 nelle ultime 24 ore, causa anche dell’esteso focolaio nel mantovano. Un ricoverato in ...

Lombardia Coronavirus oggi: i dati del bollettino del 6 luglio

Ci sono 111 nuovi positivi e tre morti nel bollettino del 6 luglio di Regione Lombardia sull’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. I guariti e dimessi di oggi sono 61 mentre sono stabili a quot ...

ROMA. Salgono leggermente da 192 a 208 i nuovi contagi, spinti più che mai dalla Lombardia, dove se ne contano 111 nelle ultime 24 ore, causa anche dell’esteso focolaio nel mantovano. Un ricoverato in ...Ci sono 111 nuovi positivi e tre morti nel bollettino del 6 luglio di Regione Lombardia sull’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. I guariti e dimessi di oggi sono 61 mentre sono stabili a quot ...