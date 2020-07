L’annuncio del rapper Kanye West: mi candido alla Casa Bianca (Di lunedì 6 luglio 2020) Il rapper statunitense Kanye West ha annunciato di volersi candidare alle elezioni presidenziali 2020. Una dichiarazione a sorpresa arrivata via tweet: "Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America avendo fede in Dio - ha scritto - unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sto correndo per la presidenza degli Stati Uniti".West, marito della star dei reality Kim Kardashian, negli ultimi anni ha fatto parlare di sè per più di una uscita provocatoria: dalle sue dichiarazioni sulla schiavitù "è una scelta", diceva, al sostegno a Donald Trump, che ha incontrato nello studio Ovale, e che lo ha reso impopolare sulla scena rap. Ma qualche mese dopo ha annunciato che era stata solo una mossa proprio per aprire la strada alla sua candidatura. Una provocazione, pensarono tutti, che ora diventa realtà. A poche ore dall'annuncio intanto, ... Leggi su ilfogliettone

Pontifex_it : L’opera dei soci dell’#UNITALSI, mossi dall’amore per Cristo e sull’esempio del Buon Samaritano, è genuino annuncio… - IlContiAndrea : Addio al grande Maestro #EnnioMorricone. Aveva 91 anni. A darne l’annuncio il direttore del Tg5 Mimun - fanpage : L’annuncio del ministro Speranza: “Quarantena obbligatoria per gli arrivi extra Schengen” #1luglio - Jonas62712964 : RT @Pontifex_it: L’opera dei soci dell’#UNITALSI, mossi dall’amore per Cristo e sull’esempio del Buon Samaritano, è genuino annuncio del Va… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Addio al grande Maestro #EnnioMorricone. Aveva 91 anni. A darne l’annuncio il direttore del Tg5 Mimun -

Ultime Notizie dalla rete : L’annuncio del Urbanistica, l'ira dei prof ambientalisti: «No alla nuova legge della Regione... Il Mattino