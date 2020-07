La lettera di 239 scienziati all'Oms: "Ci sono prove che il virus si trasmette tramite l’aria. Rivede le linee guida" (Di lunedì 6 luglio 2020) Mentre la pandemia da Covid-19 continua a dilagare per il mondo, colpendo nella fase attuale con maggiore intensità le Americhe e l’Asia meridionale, un nuovo studio firmato da 239 scienziati di primo piano di 32 paesi, invita l’Oms a Rivedere drasticamente le proprie linee-guida sulle misure consigliate ai governi di tutto il pianeta per il contenimento del morbo.La ricerca sembra destinata ad avere un impatto importante sulle raccomandazioni in materia di prevenzione, mettendo la parola fine a una questione che si era posta fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ma che finora non aveva avuto una risposta univoca, ovvero quella sulla trasmissibilità aerobica della malattia. Ebbene, come rivela il New York Times che ha anticipato il contenuto della lettera aperta, la squadra di ricercatori internazionali ha constatato al di là di ogni ... Leggi su huffingtonpost

