Investimenti pubblici, non basta cambiare il codice degli appalti (Di lunedì 6 luglio 2020) Ricostruzione e ripresa fanno rima con Investimenti. E negli Investimenti resta centrale il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni. Nell’ultimo semestre 2019 abbiamo registrato un aumento della spesa da destinare agli Investimenti dell′11% rispetto allo stesso periodo del 2018 e questo fa ben sperare per il futuro.Peccato che la pandemia abbia prodotto una gelata che ora deve essere superata. C’è un fuoco che deve essere riacceso. Per quanto riguarda i Comuni la spesa per Investimenti – dopo la forte contrazione del quinquennio 2010-2015: -39,4% per gli impegni e -28,3% nei pagamenti (2010-2017) – aveva dato timidi segnali di ripartenza. Nel 2017 anche per i Comuni c’è stata una ripresa dei bandi. Nel 2018 sono saliti anche gli impegni (+10% annuo).Per il sistema dei Comuni è necessario riflettere sul futuro degli Investimenti, ... Leggi su huffingtonpost

Confindustria : Nella #Fase3 bisogna liberare gli investimenti pubblici e privati. Sono necessari interventi “chirurgici” ma decisi… - HuffPostItalia : Investimenti pubblici, non basta cambiare il codice degli appalti - newsfinanza : A settembre il Piano di Rilancio: investimenti pubblici al 3% del Pil - lamescolanza : Italia, come ripartire? La ricetta di Cottarelli: investimenti pubblici, semplificazione ed efficienza della p. a.… - ilfrau : @Michele_Arnese E io che pensavo fossero importanti gli investimenti pubblici e lo snellimento delle pratiche buroc… -

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti pubblici A settembre il Piano di Rilancio: investimenti pubblici al 3% del Pil Teleborsa Baldoria la notte, poi l’investimento fatale a Monfalcone

Capriulo non ha dormito e ha bevuto in un bar poco prima dell’incidente che ha provocato la morte del 68enne Mauro MONFALCONE I traumi subiti sono stati importanti, rendendo credibile il fatto che la ...

Investimenti pubblici, non basta cambiare il codice degli appalti

Ricostruzione e ripresa fanno rima con investimenti. E negli investimenti resta centrale il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni. Nell’ultimo semestre 2019 abbiamo registrato un aumento della spesa d ...

Capriulo non ha dormito e ha bevuto in un bar poco prima dell’incidente che ha provocato la morte del 68enne Mauro MONFALCONE I traumi subiti sono stati importanti, rendendo credibile il fatto che la ...Ricostruzione e ripresa fanno rima con investimenti. E negli investimenti resta centrale il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni. Nell’ultimo semestre 2019 abbiamo registrato un aumento della spesa d ...