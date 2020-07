In Cina è tornata la peste bubbonica (Di lunedì 6 luglio 2020) (immagine: Getty Images)In Cina, e più precisamente nella regione autonoma della Mongolia Interna, è tornata la peste. A riferirlo sono state le autorità cinesi, che hanno deciso di aumentare le misure precauzionali dopo che nella città di Bayannur, situata a nord-ovest di Pechino, è stato registrato un caso sospetto di peste bubbonica. Ma non è il primo: infatti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Xinhua, la settimana scorsa due fratelli di 27 e 16 anni si sono ammalati di peste bubbonica dopo aver consumato carne cruda di una marmotta. Le autorità cinesi hanno così deciso di emettere un allerta di livello tre, in un sistema di 4 livelli, che durerà fino alla fine dell’anno, mentre si cerca ancora di capire come l’ultimo paziente sia stato contagiato. La peste bubbonica, ricordiamo, ... Leggi su wired

moneypuntoit : ?? Cina, torna la peste bubbonica: scatta l'allarme, quarantena in Mongolia ?? - kazuma893 : Non vorrei destabilizzarvi troppo siccome non avete mai riportato che la Cina aveva altre 3 epidemie in corso oltre… - antonio_farese : HK era Cina, é tornata Cina e sarà Cina. Tutto il resto è... quello che volete voi tanto non conta. - EMattarolo : RT @ConfindustriaVi: Centro Studi @Confindustria: ??II° trimestre punto minimo della recessione ??Condizioni per un rimbalzo nel III° ??L… - djsabbs : @No_Miele E devi dire anche che sei appena tornata dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Cina tornata Cina, torna la peste bubbonica: scatta l'allarme, quarantena in Mongolia Money.it United Colors of Benetton ha accumulato 756 milioni di perdite dal 2012

Il ritorno al timone di Luciano impatta sul virus, l’azienda stima di tornare all’utile non prima del 2022 e intanto cerca un partner di livello per non precipitare TREVISO. Avremmo mai associato i co ...

Ogni maledetto lunedì – Sì, va bene, Buffon e Messi battono record. Ma il sogno resta vedere Ronaldo giocare col Super Santos

Nel posticipo al San Paolo contro il Napoli la Roma perde l’ennesima partita (ultima vittoria: c’era un virus proveniente dalla Cina che era poco più di un’influenza). Uniche due note positive: il Si ...

Il ritorno al timone di Luciano impatta sul virus, l’azienda stima di tornare all’utile non prima del 2022 e intanto cerca un partner di livello per non precipitare TREVISO. Avremmo mai associato i co ...Nel posticipo al San Paolo contro il Napoli la Roma perde l’ennesima partita (ultima vittoria: c’era un virus proveniente dalla Cina che era poco più di un’influenza). Uniche due note positive: il Si ...