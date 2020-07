Il Kiwanis per il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria (Di lunedì 6 luglio 2020) I rappresentanti degli 11 Club Kiwanis della Divisione 13 Calabria Mediterranea guidati dal Luogotenente Governatore del Kiwanis Rosario Previtera, hanno consegnato la Barella antimicrobica Covid al “Reparto di Terapia intensiva e Anestesia” del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e al suo primario il Dott. Sebastiano Macheda. L’iniziativa si colloca nell’ambito della grande raccolta fondi nazionale intitolata “Doniamo un Respiro” che ha visto i kiwaniani di tutto il Distretto Italia – San Marino raccogliere fondi per l’acquisto di respiratori e attrezzature sanitarie utili contro la pandemia, da destinare agli Ospedali Covid con maggiori necessità o con più contagiati. Un’intensa attività durata alcuni mesi e ancora in corso, coordinata dal Governatore del Kiwanis Maura Magni e che ha visto ... Leggi su laprimapagina

