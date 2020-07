Gli artisti omaggiano Ennio Morricone: i messaggi di Ermal Meta, Laura Pausini e tanti altri (Di lunedì 6 luglio 2020) Ore intense e piene di dolore, quelle che seguono la tragica scomparsa del maestro: per questo tanti artisti omaggiano Ennio Morricone sulle proprie bacheche social dedicando al compositore italiano il loro pensiero pieno di affetto e stima. Vasco Rossi pubblica una foto del maestro e scrive: "Il privilegio dell'artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai", e tanta è l'eredità culturale che Ennio Morricone ha lasciato al mondo a partire dalle più belle colonne sonore per il cinema, ma anche nella musica leggera italiana. Lo ha ricordato Morgan che sui social ha parlato dell'amore di Morricone per la dissonanza. Emma Marrone e Cesare Cremonini ringraziano di cuore il maestro, e l'ex Lùnapop ancora oggi lo considera una fonte di costante ispirazione. Poetico e sensibile come sempre Ermal Meta, che si domanda quale musica il ... Leggi su optimagazine

fattoquotidiano : La nuova stagione sarà al’insegna del risparmio... [di @gianlucroselli] #edicola #6luglio - 10LlSA : l’impatto che hanno avuto gli shinee le snsd e boa ?? quando si dice che senza gli artisti della sm non ci sarebbe adesso il kpop - denne_red : @noisiamomarea Spotify è l'unico modo che alcuni artisti hanno per guadagnare. So che la società ha già avuto dei p… - mcrisonfire : @diopaninaro E poi Spotify crackato comunque i soldi agli artisti arrivano perché contano gli ascolti ?? - enzomazza : Nel primo semestre 2020 i primi venti album sono di artisti italiani. Un successo che conferma la forza del reperto… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli artisti Gli artisti del musical italiano … scalpitano! Musical Estiamo Insieme: ecco il programma di luglio

Per l’estate nel cortile del Palazzo di Michelerio, in corso Alfieri 381, il Comune di Asti, in collaborazione con il Circolo Vertigo, organizza fino al 26 agosto la rassegna “Estiamo insieme”. Al pro ...

Riprende la Mezza Stagione al teatro municipale di Costigliole

La “Mezza Stagione”, il cartellone della stagione invernale del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti si era interrotto a fine febbraio, dopo i primi appuntamenti che avevano richiamato moltissimo p ...

Per l’estate nel cortile del Palazzo di Michelerio, in corso Alfieri 381, il Comune di Asti, in collaborazione con il Circolo Vertigo, organizza fino al 26 agosto la rassegna “Estiamo insieme”. Al pro ...La “Mezza Stagione”, il cartellone della stagione invernale del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti si era interrotto a fine febbraio, dopo i primi appuntamenti che avevano richiamato moltissimo p ...