Giancarlo Giannini su Guillermo Del Toro: "Sul set di Mimic mi disse: "Forse è l'unico film che faccio" (Di lunedì 6 luglio 2020) Giancarlo Giannini racconta un simpatico aneddoto sul Guillermo Del Toro e il suo film d'esordio ad Hollywood, Mimic: 'Gli dissi, ammazza, ti trattano come Kubrick'. Giancarlo Giannini ha ricordato di quando lavorò con Guillermo Del Toro sul set di Mimic e l'allora esordiente regista di origine messicane gli confessò il timore che quello potesse essere l'unico film che avrebbe girato in America. Giancarlo Giannini ha sempre avuto un rapporto speciale con Hollywood, tanto che in un'intervista a Repubblica dice: "in America ha volte mi hanno amato più che in Italia", ricordando la sua partecipazione a film come Lo sbarco di Anzio con Robert Redford. Giancarlo Giannini ha lavorato anche con Guillermo del Toro. Era il 1997, il regista messicano era al suo debutto negli States ... Leggi su movieplayer

MRacinic : Giancarlo Giannini: 'quando ho detto no a Robert De Niro'. La domanda era: 'scusa, sai l'ora?' - caiotta1 : @zawzaw_ph Giancarlo Giannini - IvanLehnsherr : RT @softcorekisser: Mariangela Melato and Giancarlo Giannini in TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO (1974) by Lina W… - softcorekisser : Mariangela Melato and Giancarlo Giannini in TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO (1974) by Li… - meryanne61 : RT @DavLucia: #InUnFilm #VentagliDiParole Giancarlo Giannini e Mariangela Melato Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto… -