Ghost of Tsushima sta per arrivare ma le dimensioni della patch del day one sarebbero aumentate (Di lunedì 6 luglio 2020) Ghost of Tsushima di Sucker Punch sta arrivando e lo sviluppatore sta facendo del suo meglio per offrire un gioco il più raffinato possibile. Secondo l'ultimo report dei recensori che lo stanno giocando, il titolo ha recentemente ricevuto un altro aggiornamento che aumenta la dimensione della patch del day one a quasi 8 GB.Come rivela la fonte, la dimensione del nuovo aggiornamento è di 500 MB, il che significa che i giocatori che intendono giocare al lancio dovranno scaricare 7,9 GB in più. Se state pensando di acquistare la versione digitale di Ghost of Tsushima, bisognerà avere almeno 50 GB di spazio libero sulla console.Ghost of Tsushima, rivelato durante l'evento Paris Game Week del 2017 come prossimo progetto di Sucker Punch dopo Infamous: Second Son, è ormai in fase gold da qualche settimana e Sony ha inviato i codici per le recensioni che ... Leggi su eurogamer

zazoomblog : Ghost of Tsushima sta per arrivare ma le dimensioni della patch del day one sarebbero aumentate - #Ghost #Tsushima… - Eurogamer_it : Le dimensioni della patch del day one di #GhostofTsushima sarebbero aumentate. - svkiro : devo anche continuare ffix ora che ci penso, ma allo stesso tempo tra non molto esce ghost of tsushima AAAAAAA vado… - Nova9986 : RT @PlayStationIT: Il momento di intraprendere la via del fantasma sta arrivando: il 17 luglio uscirà Ghost of Tsushima! E voi, come state… - Notiziedi_it : Il nuovo Volantino Trony sconta PS4 e Ghost of Tsushima: l’offerta del 4 luglio -