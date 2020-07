Eni: riduce prezzo petrolio Brent a 60 dollari barile dal 2023 (2) (Di lunedì 6 luglio 2020) (Adnkronos) - Da Eni si spiega che la verifica di recuperabilità dei valori d'iscrizione delle attività fisse "è tuttora in corso e al momento per il management non è possibile quantificare in via definitiva l'impatto di bilancio delle rettifiche di valore dovute alle nuove assunzioni di prezzo". A oggi, sulla base delle informazioni disponibili e dello stato corrente dei processi valutativi, nel secondo trimestre il management stima di rettificare i valori d'iscrizione delle attività non correnti, comprese imposte differite attive, per un valore post tasse di circa 3,5 miliardi di euro a cui è applicabile un range di approssimazione di più o meno 20%. Il valore centrale corrisponde a una riduzione limitata, 4% circa, delle attività non correnti. Il valore ante imposte, stimato in 2,8 miliardi di euro, è attribuibile per 2 ... Leggi su iltempo

Eolico: critiche all’impianto di Rimini, sì al centro di stoccaggio Eni. Non chiamatelo Green Deal

Presentato a suon di fanfare dal governo Conte a conclusione degli Stati Generali dell’Economia, il progetto Eni di realizzazione di un mega centro di stoccaggio della CO2 a Ravenna è il classico tent ...

