Difensore lascia la squadra dopo 11 anni, il giornalista chiede spiegazioni ad Ancelotti ma lui non sa chi sia: “Garbutt chi?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Momento di imbarazzo in conferenza stampa, quando un giornalista ha chiesto spiegazioni sull’addio del Difensore Luke Garbutt, per 11 anni all’Everton, a Carlo Ancelotti. L’allenatore, evidentemente in difficoltà, ha prima chiesto “chi?”. Poi si è rivolto al capo della comunicazione della squadra inglese. dopo qualche secondo, ha commentato: “Sono sorpreso per la domanda. Non ho niente da dire”. Il video ha fatto il giro dei social ed è stato inviato al diretto interessato, il cui contratto sarebbe scaduto il 30 giugno. Va detto che quella di Ancelotti non è una vera e propria gaffe. Garbutt, infatti, nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito all’Oxford e all’Ipswich. Video Twitter L'articolo Difensore lascia la squadra dopo 11 anni, il giornalista chiede spiegazioni ad Ancelotti ma lui non sa chi ... Leggi su ilfattoquotidiano

