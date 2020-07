De Canio: "Napoli non bellissimo, ma efficace. Il ko con l'Atalanta poteva pesare di più" (Di lunedì 6 luglio 2020) Gigi De Canio, noto allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho visto un Napoli bellissimo, ma un Napoli efficace, maturo e solida. Leggi su tuttonapoli

La stagione in 10 parole: ancora imbattuto, il Barça vuole riscattare l'uscita della scorsa stagione. Primo classificato Gruppo F ? Dortmund - Barcellona 0-0 ? Barcellona - Inter Milan 2-1 (Luis Suáre ...

Fedele: “Il presidente preferisce prendere ‘Cosimino’ invece di Cavani e Thiago Silva. Il Napoli lotterà per il sesto posto”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto durante la diretta televisiva a “Il bello del calcio” in onda su Canale 21. Di seguito quanto evidenziato: “È difficile puntare alla Champions, nel ...

