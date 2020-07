Cerignola. Nunzia Compierchio uccisa a colpi di pistola: fermato l’ex Angelo Di Meo (Di lunedì 6 luglio 2020) Femminicidio nel Foggiano. Nunzia Compierchio, 41 anni, è stata uccisa a colpi di pistola all’interno di un appartamento a Cerignola. La Polizia ha concentrato le indagini sull’ex marito Angelo Di Meo, 44 anni, che è stato rintracciato a casa del padre, in possesso di una pistola modificata. L’uomo è stato fermato. I due si erano separati. In base ad una prima ricostruzione, l’assassino si è presentato a casa della donna e non appena quest’ultima ha aperto la porta, le ha sparato a bruciapelo. Poi Di Meo si è rifugiato a casa del padre dove è stato trovato dagli uomini delle forze dell’ordine. Leggi su laprimapagina

