Castelpoto, colpo in attacco: dal Ponte ’98 arriva bomber Simone (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le conferme di mister Cagnale ed il completamente dello staff tecnico (Nando Saccomanno preparatore atletico e Pietro Pica preparatore dei portieri), arriva il colpo in attacco del ds Gianluca Muccio: Valentino Simone vestirà la maglia giallorossa, la prima in Promozione del Castelpoto. Simone è una garanzia in queste categorie: durante le ultime stagioni con i suoi gol ha contribuito alla salvezza del Ponte ’98 (ultima annata 15 reti in poco più di metà stagione). Il bomber telesino è il primo colpo di una campagna rafforzamenti che si prevede ricca di sorprese: il Castelpoto, come capita da anni, intende essere molto di più di una comparsa in un campionato nuovo ma certamente molto stimolante per la squadra di mister Cagnale. L'articolo Castelpoto, colpo in attacco: dal Ponte ’98 ... Leggi su anteprima24

