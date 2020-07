Calendario F1: il Vietnam si ricandida, possibile GP a fine novembre (Di lunedì 6 luglio 2020) La Formula 1 inizia col botto ma sul futuro ci sono ancora tanti dubbi. L’ultimo degli 8 GP in programma è quello di Monza, il 6 settembre, ma presto dovremmo scoprire le prossime tappe. Mugello, Sochi e Portimao dovrebbero essere i tre GP che daranno continuità al Calendario anche se in Portogallo la situazione è piuttosto delicata sul fronte dell’emergenza sanitaria. Ma se in Messico, in Brasile e forse negli Stati Uniti i Governi potrebbero dover rinunciare forzatamente alle gare previste nella seconda metà di stagione, il Vietnam si è rifatto vivo. Da tre mesi senza contagi, il Vietnam spinge forte nel tentativo di organizzare una gara a fine novembre come sottolineato dal presidente dell’organizzazione locale Nguyen Duc Chung. La F1, dunque, potrebbe riabbracciare Hanoi. Leggi su sportface

