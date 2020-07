Cagliari, mea culpa Carboni dopo il rosso: “Vorrei cancellare quei secondi maledetti” (Di lunedì 6 luglio 2020) Si è ritrovato a giocare da titolare con la squadra del suo cuore e quelli che fin da piccolo sono stati i suoi idoli. Andrea Carboni, difensore del Cagliari, chiede scusa per quella che è stata un'ingenuità dettata dall'inesperienza. Un suo fallo ha procurato il rigore decisivo nella sfida contro l'Atalanta. L'annessa espulsione, poi, ha lasciato i sardi in dieci per il resto della gara. Sui social, il giovane difensore ha chiesto scusa per quanto successo.Carboni: mea culpa socialcaption id="attachment 987805" align="alignnone" width="358" Cagliari Carboni (twitter Carboni)/caption"Vorrei cancellare quei secondi maledetti ma posso solo farne tesoro, mi aiutarenno a crescere e dare sempre tutto me stesso per questa maglia", ha scritto Carboni su Twitter. "Sono pronto subito a rifarmi, ma dovrò dimostrarlo sul campo. Dispiace aver lasciato i miei ... Leggi su itasportpress

