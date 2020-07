Black lives matter, sparatoria ad Atlanta: uccisa una bimba di 8 anni (Video) (Di lunedì 6 luglio 2020) Atlanta, 6 lug – Non solo la Chaz di Seattle, in molte altre città americane esistono ormai zone fuori controllo occupate dagli attivisti antirazzisti di Black lives matter, dove a regnare sono il caos e la violenza. Una di queste città è senza dubbio Atlanta, dove sabato sera in una delle tante sparatorie che si sono verificate in questi giorni è rimasta uccisa una bambina di 8 anni. La sparatoria è avvenuta in un parcheggio, la bambina si trovava a bordo dell’auto con la madre e un altro uomo adulto. La dinamica non è ancora chiara, ma è probabile che il tutto sia avvenuto durante una sorta di festa di quartiere organizzata dagli attivisti che occupano la zona. Come si vede in queste immagini pubblicate su Twitter, un’automobile stava intrattenendo la folla con dei giri circolari. Ad un certo punto urta contro ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Black lives Le playlist "Black lives matter" su Spotify AGI - Agenzia Italia Black hat: non siamo razzisti, siamo hacker

Nel mezzo di una nota conferenza sulla sicurezza informatica esplode il tema del razzismo: il nome Black Hat andrebbe cambiato per annullare i bias? David Kleidermacher, VP of Engineering di Google ha ...

Bottas vince il Gran Premio d'Austria, Leclerc secondo grazie alla penalità di Hamilton

La Formula 1 ha riacceso i motori dopo oltre cento giorni regalando una gara, in Austria, ricca di emozioni e colpi di scena. Ha vinto Valtteri Bottas che ha confermato in gara un weekend vissuto da p ...

Nel mezzo di una nota conferenza sulla sicurezza informatica esplode il tema del razzismo: il nome Black Hat andrebbe cambiato per annullare i bias? David Kleidermacher, VP of Engineering di Google ha ...La Formula 1 ha riacceso i motori dopo oltre cento giorni regalando una gara, in Austria, ricca di emozioni e colpi di scena. Ha vinto Valtteri Bottas che ha confermato in gara un weekend vissuto da p ...