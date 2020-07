6 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 113 (+1 da ieri) (Di lunedì 6 luglio 2020) Anche oggi zero decessi e zero contagi Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 113, 1 più di ieri (un guarito che è ridiventato positivo). Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi non sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus rimangono 3.326: 1.400 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.868, i clinicamente guariti sono 42 e le persone in ... Leggi su udine20

solonews1011 : RT @TgrRaiFVG: Nessun contagio in #FVG, non si registrano decessi e le terapie intensive rimangono vuote. Due giorni consecutivi senza nuov… - Studio_Peloso : #Imprese #FVG: 18 milioni di euro a sostegno del tessuto produttivo del #FriuliVeneziaGiulia. In prossima apertur… - TgrRaiFVG : Nessun contagio in #FVG, non si registrano decessi e le terapie intensive rimangono vuote. Due giorni consecutivi s… - PALUROMA : RT @FVGlive: ?? Quest’anno il NO BORDERS ospiterà vere super star ?? Sabato 25 luglio ?? LUKA SULIC ??. Domenica 26 luglio ?? BRUNORI SAS ??… - Pandora8211 : RT @TgrRaiFVG: La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta meteo gialla che scatta alle 18 di lunedì 6 luglio e ter… -