Un fuoricampo contro la paura. Codogno riparte dal baseball (Di domenica 5 luglio 2020) Elia Pagnoni Nell'ex focolaio torna lo sport con il "derby del Covid". Emozione per coach Ardemagni, il "paziente 1 e mezzo" Cecchino Ardemagni a Codogno è un'istituzione. Non solo perché per più di vent'anni è stato uno storico coach della squadra di baseball, ma perché chiunque da queste parti è caduto vittima delle sue battute, dei suoi racconti, delle sue iperboli dialettali, nelle serate passate assieme nella pizzeria in piazza Cairoli. Ma adesso Cecchino a Codogno ha un motivo in più per essere considerato e purtroppo non è per sport o serate in birreria: Ardemagni, 68 anni, può essere infatti considerato il paziente «uno e mezzo», perché quel maledetto 21 febbraio, dopo il caso ormai tristemente famoso di Mattia, è stato il secondo paziente ad essere ricoverato con la diagnosi di Covid. ... Leggi su ilgiornale

