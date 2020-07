‘Trono over’, Armando Incarnato confessa perché gli piacerebbe partecipare a ‘Temptation Island’. Poi svela come ha vissuto essere stato ‘bacchettato’ da Maria De Filippi (Di domenica 5 luglio 2020) Si è conclusa un’altra edizione di Uomini e Donne e tra i protagonisti più discussi del Trono Over si è riconfermato senza dubbio il cavaliere del parterre maschile Armando Incarnato. Dopo svariate relazioni travagliate e frequentazioni difficili, l’imprenditore partenopeo non ha ancora trovato la donna della sua vita e il percorso nel dating show di Canale 5 non è stato in questa edizione tutto rose e fiori, soprattutto nell’ultimo periodo. A tal proposito, Armando si è lasciato andare ad una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine e ha rivelato più di qualche dettaglio sulla sua vita privata, lontana dalle telecamere e in particolare su sua figlia Michelle. “Non è mai semplice per me stare in studio, forse può sembrare il contrario, ma non lo è.”, ha esordito l’imprenditore, ... Leggi su isaechia

