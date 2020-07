Spal, Mutarelli: «Risultato severo. Crediamo nella salvezza» (Di domenica 5 luglio 2020) Massimo Mutarelli ha analizzato la sconfitta subita in casa della Sampdoria: le parole del vice allenatore della Spal Massimo Mutarelli, vice allenatore della Spal, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la pesante sconfitta incassata contro la Sampdoria. PRESTAZIONE – «A mio avviso il Risultato è abbastanza severo. Abbiamo commesso delle ingenuità, ma per quanto creato e prodotto meritavamo qualcosa in più. Non siamo riusciti a trovare quel gol che poteva cambiarci la partita». GOL SUBITI – «Purtroppo veniamo puniti subito, alla prima disattenzione. Dobbiamo stare più attenti, altrimenti diventa sempre più complicato ripartire e cercare di fare punti. Così si regalano ripartenze, invece bisogna essere concentrati e ben messi in campo, così da non subire dei gol evitabilissimi». salvezza ... Leggi su calcionews24

