Serie A, manca l’accordo per l’inizio anticipato delle partite (Di domenica 5 luglio 2020) Serie A, difficile l’anticipo degli orari: ancora lontano l’accordo fra Lega Calcio, AIC e broadcaster Si prospetta una fumata grigia, per quanto riguarda la possibilità di anticipare gli orari delle gare di Serie A. Al momento, i tre slot per il calcio d’inizio sono fissati alle ore 17.15, 19.30 e 21.45, ma negli ultimi giorni si stava lavorando ad anticipare almeno di un quarto d’ora il tutto. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, non si registrerebbero passi in avanti fra la Lega Calcio, AIC ed emittenti televisive. Per trovare l’ok bisognerebbe trovare pareri favorevoli per la gara delle 16.45, orario poco gradito ai calciatori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

starkbuckz : mi manca tantissimo Barry Allen e mi manca tantissimo Grant... AAAAAH se non ci fosse stato tutto quell'Iris centri… - sportface2016 : #Inter, #Asamoah: 'Tutti noi, in squadra, sappiamo esattamente cosa fare. Non vedo l’ora di ritrovare la gioia che… - PianetaBasketIT : Brescia, per Crawford manca solo l'annuncio - CapitanoPaolo90 : @Bonaz54061306 @leo_de_araujo Kessie è un giocatore su cui non riesco ad avere un parere..per me ha grandi mezzi pe… - Theriteofsprin6 : Comunque anche se manca all'appello qualche digiprescelto dichiaro la nuova serie dei Digimon ufficialmente DECOLLATA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie manca Serie A, manca l’accordo per l’inizio anticipato delle partite Calcio News 24 Serie A, manca l’accordo per l’inizio anticipato delle partite

Si prospetta una fumata grigia, per quanto riguarda la possibilità di anticipare gli orari delle gare di Serie A. Al momento, i tre slot per il calcio d’inizio sono fissati alle ore 17.15, 19.30 e 21.

IL GIUDICE SPORTIVO

Sono cinque i giocatori di Serie A fermati per un turno dal giudice sportivo dopo gli anticipi della 11/a giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si tratta di Matthijs De Ligt e Paulo Dybala de ...

Si prospetta una fumata grigia, per quanto riguarda la possibilità di anticipare gli orari delle gare di Serie A. Al momento, i tre slot per il calcio d’inizio sono fissati alle ore 17.15, 19.30 e 21.Sono cinque i giocatori di Serie A fermati per un turno dal giudice sportivo dopo gli anticipi della 11/a giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si tratta di Matthijs De Ligt e Paulo Dybala de ...