Scozzafava sul dualismo Insigne-Mertens: "Dries è Ciro per tutti, ma Lorenzo è figlio di Napoli" (Di domenica 5 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere della Sera: “Lorenzo Insigne è molto autentico, nel bene e nel male, non ha mai fatto dichiarazioni di facciata. Leggi su tuttonapoli

