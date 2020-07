Nokia 1.3, nella nostra prova i pro ed i contro dello smartphone da 99 euro (Di domenica 5 luglio 2020) Il Nokia 1.3 è il più recente smartphone di fascia bassa di HMD Global, l’azienda finlandese che ha rilanciato da 3 anni il brand Nokia nel mercato dei telefonini, arrivando sul mercato con un prezzo di 99 euro. Non pensato per competere con i “big”, potremmo definire il Nokia 1.3 lo smartphone essenziale: display da 5.7″ HD+, fotocamere da 5MP all’anteriore e da 8MP al posteriore, SoC Qualcomm 215 (con CPU QuadCore a 1.3GHz), 1GB di Ram, 16GB di memoria (espandibile), slot per 2Sim e batteria da 3000mAh removibile, il tutto gestito da Android Go, la versione del sistema operativo per smartphone di Google pensato per quei dispositivo con meno di 2GB di Ram. Il design molto semplice, all’anteriore il Nokia 1.3 si mostra con i quattro angoli tondeggianti ed una cornice non troppo spessa circondare lo schermo, in alto al centro interrotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Nokia nella Nokia 1.3, nella nostra prova i pro ed i contro dello smartphone da 99 euro Il Fatto Quotidiano Cellulari d’oro: da vendere assolutamente i modelli Nokia e Motorola

Diversi vecchi telefoni cellulari hanno un valore economico incredibilmente alto per i consumatori che amano collezionare questo tipo di oggetti. A quanto pare nel mondo del collezionismo spiccano in ...

Di Foggia (Nokia): “Il 5G crescerà in funzione dei casi d’uso. Ora un piano incentivi”

“Con l’emergenza Covid-19 abbiamo sperimentato in prima persona l’importanza delle reti di telecomunicazione per ogni attività, dal lavoro alla didattica alle videochiamate con familiari e amici”, ha ...

