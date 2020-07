Inter-Bologna, Mihajlovic mai banale: “se vinci sei un bravo ragazzo, ma se perdi sei una… testa di cazzo” (Di domenica 5 luglio 2020) Vittoria esaltante per il Bologna, che ribalta l’Inter a San Siro e si prende tre punti fondamentali per mettere al sicuro la salvezza. Marco Luzzani/Getty ImagesSorrisi e soddisfazione per Sinisa Mihajlovic nel post gara, ma non sono mancate da parte di Sinisa anche le critiche alla sua squadra: “i primi 20′ abbiamo fatto schifo, non abbiamo fatto due passaggi di fila. Eravamo tutti un po’ impauriti, poi per fortuna siamo rimasti sull’1-0, abbiamo avuto un’occasione sprecata con Orsolini ma per quello che avevamo fatto sarebbe stato ingiusto diversamente. Poi negli spogliatoi ne abbiamo parlato e abbiamo dato certezze e coraggio ai ragazzi e magari quando non avevamo più niente da perdere siamo usciti fuori. Vittoria di carattere e convinzione, sono molto contento per i ragazzi perché nonostante i primi minuti buttati via, alla ... Leggi su sportfair

