Incidente mortale in autostrada | muore Angela Frusteri di 51 anni

Angela Frusteri, residente nel comune di Sant'Agata Militello, 51 anni, è morta in seguito ad un grave Incidente mortale che si è verificato questa notte in Sicilia, lungo la A20 Palermo-Messina. L'Incidente è avvenuto tra i Comuni di Brolo e Patti, nel Messinese. La donna, Angela Frusteri, ha perso la vita e ci sono anche altre cinque persone rimaste ferite nel tragico schianto. Come detto Angela era residente nel comune di Sant'Agata Militello, ed è morta nello scontro tra due automobili lungo la A20 in direzione di marcia Messina. La donna era originaria di Militello Rosmarino, residente a Sant'Agata Militello e lascia quattro figli. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori della Polizia Stradale, del Distaccamento di Sant'Agata Militello, intervenuti sul posto per i rilievi al comando del sostituto commissario ...

Tragedia ieri sera sull’Appia, nel territorio del comune di Velletri. Per cause ancora da accertare, una macchina con a bordo due giovani di vent’anni si è scontrata contro una moto che procedeva in d ...

E' successo poco dopo le 10 di oggi, sabato 4 luglio, in via Matteotti all'altezza del liceo scientifico Buonarroti MONFALCONE Incidente mortale poco dopo le 10 di oggi, sabato 4 luglio, in via Matteo ...

