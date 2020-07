Highlights e gol Inter-Bologna 1-2, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Inter-Bologna 1-2, gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I rossoblu espugnano San Siro con una vittoria in rimonta. Nel primo tempo Romelu Lukaku sblocca la gara. Ripresa piena di episodi con il rosso a Soriano per proteste, a cui segue il rigore sbagliato da Lautaro Martinez. Il pareggio ospite è firmato da Musa Juwara. Cartellino rosso anche a Bastoni per secondo giallo. All’80’ arriva il sorpasso di Barrow. LE PAGELLE E IL TABELLINO Leggi su sportface

