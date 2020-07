Gianmarco Onestini Vs Adara Molinero, volano (ancora) stracci tra i due ex. La vincitrice del ‘GH Vip 7’ tuona: “Con lui non arrivavo mai all’orgasmo!” (Di domenica 5 luglio 2020) Protagonisti di uno scontro infuocato, Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono incontrati ieri sera per la prima volta dalla loro rottura. Ospiti della trasmissione spagnola Sábado Deluxe, i due ex gieffini hanno dibattutto per tutto il tempo su quelli che dovrebbero essere i reali motivi della fine del loro amore. Quest’anno, sono stati i protagonisti centrali dei reality di Telecinco: lei ha vinto il Gran Hermano Vip 7, dove ha conosciuto Onestini quando ancora era legata ad Hugo Sierra (oggi felice accanto a Ivana Icardi). Lui, invece, ha trionfato ne El tiempo del descuento dove i due avevano deciso di darsi una chance. Eppure, solo dopo un mese Gianmarco ha troncato con lei ed ha fatto ritorno in Italia. Ieri sera, i due si sono tolti vari sassolini dalle scarpe. In particolare, Onestini si è detto soddisfatto che la verità sia venuta fuori: Rodrigo ... Leggi su isaechia

