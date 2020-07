F1 Gp Austria, Charles Leclerc da impazzire: due sorpassi pazzeschi (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Incredibile Charles Leclerc. Negli ultimi giri del Gran Premio d’Austria 2020, primo appuntamento del Mondiale F1 2020, il pilota monegasco mette a segno due sorpassi sensazionali prima con Norris e poi con Perez prendendosi una seconda piazza davvero insperata. Di seguito il VIDEO dei due sorpassi. Leggi su sportface

Il Gran premio d’Austria lo vince Valtteri Bottas. E lo fa davanti a un eroico Charles Leclerc, capace di portare in seconda posizione una Ferrari in grandissima difficoltà. Terza piazza per Lando ...Valtteri Bottas su Mercedes vince il Gran Premio d'Austria, prova inaugurale del Mondiale di Formula Uno disputata sul circuito di Spielberg. Il finlandese vince davanti a Lewis Hamilton che però, pen ...