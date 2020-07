Coming out | nonnino esce allo scoperto a 90 anni | “Finalmente libero” (Di domenica 5 luglio 2020) Un anziano fa Coming out alla veneranda età di 90 anni. “Da sempre mi piacciono gli uomini, che sbaglio lasciare Phillip nel 1950”. E la figlia è lesbica. Desta sorpresa ma anche tanta ammirazione il Coming out di un uomo. La particolarità sta nel fatto che l’ammissione del diretto interessante in merito a quelli che … L'articolo Coming out nonnino esce allo scoperto a 90 anni “Finalmente libero” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Un anziano fa coming out alla veneranda età di 90 anni. “Da sempre mi piacciono gli uomini, che sbaglio lasciare Phillip nel 1950”. E la figlia è lesbica. A 90 anni fa coming out Foto dal web Desta ...

Lil Nas X ha ricordato il primo anniversario dal suo coming out

È passato un anno da quando Lil Nas X aveva rivelato di essere un orgoglioso membro della comunità LGBTQ+. Lo stesso cantante ha ricordato l'anniversario su Twitter, con un pizzico di ironia: "Sono uf ...

