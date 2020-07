Classifica marcatori Serie A 2019/2020: Immobile in vetta (Di domenica 5 luglio 2020) Classifica marcatori Serie A 2019/2020: tutti i bomber del campionato Chi succederà a Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa Serie A con 26 reti complessive? Classifica marcatori Serie A 2019/2020: a partire dal week-end del 24 e 25 agosto, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si stanno dando battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere del massimo campionato italiano. Ecco la Classifica marcatori Serie A della stagione 2019/2020: Classifica marcatori Serie A 2019/2020 29 GOL: Immobile – 10 rig. (Lazio); 25 GOL: Cristiano Ronaldo – 9 rig. (Juventus); 19 GOL: R. Lukaku – 5 rig. (Inter); 17 GOL: João Pedro – 4 rig. (Cagliari); 15 GOL: Ilicic, Muriel – 5 rig. (Atalanta), Caputo – 1 rig. (Sassuolo); 14 GOL: D. Zapata – 1 rig. (Atalanta), Dzeko (Roma); 12 GOL: Lautaro Martínez – ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere squalificato (30^ giornata) Il Sussidiario.net Nuno Gomes, eroe viola per una notte: l'ultimo trofeo della Fiorentina porta la sua firma

Il centravanti classe '76 era reduce infatti da un memorabile europeo giocato con la maglia del suo Portogallo, terminato anche al secondo posto della classifica marcatori con quattro goal, alle ...

Inter, Lukaku torna al centro: parte la caccia al record

Di nuovo al centro di tutto, perché in fondo è intorno a lui che ruota il mondo Inter quest’anno. Romelu Lukaku si riprende il suo posto, nel cuore dell’attacco nerazzurro, per portare avanti la sua d ...

