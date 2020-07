Calenda: «Zingaretti, vai a rivederti nei tuoi video e rifletti. Io critico chi mi pare, tu abbraccia i 5S» (Di domenica 5 luglio 2020) Carlo Calenda va giù duro: «Zingaretti, vai a rivederti i tuoi video mai con i 5S, se cade il Governo ci sono solo le elezioni e rifletti su serietà e verità. Pensaci mentre esterni al grande punto di riferimento dei riformisti il tuo disappunto sulla performance del governo che hai voluto». Poi attacca Orlando e il Pd. «Non ho fatto scissioni. Me ne sono andato da solo perché ritenevo l’alleanza con i 5S mortale per i riformisti. Era la posizione unanime del Pd. Votata negli organi e confermata nella prima relazione di Zingaretti. Vi siete scissi voi dalle vostre promesse e dai vostri valori». Calenda e i commenti sul web Il leader di Azione è senza peli sulla lingua. Su Twitter Carlo Calenda risponde alla dichiarazione di Andrea Orlando secondo cui oggi il Pd sarebbe pari alla Lega se non ci fossero state ... Leggi su secoloditalia

