Alluvioni in Giappone, almeno 20 i morti: le ultime notizie (Di domenica 5 luglio 2020) Alluvioni in Giappone ultime news. Sarebbero almeno 20 i morti a seguito delle Alluvioni che hanno colpito la regione di Kumamoto, sull’isola di Kyushu, nel sud del Giappone. Lo riferiscono fonti locali all’emittente araba AlJazeera, anche se il bilancio ufficiale delle autorità Giapponesi al momento parla di 18 vittime. Le violente inondazioni seguite alle piogge hanno costretto le autorità ad intervenire per far sfollare almeno 100mila persone dalle proprie abitazioni, a migliaia finite completamente sommerse da acqua, fango e detriti portati dalle numerose frane. Il bilancio delle vittime, purtroppo, si aggrava di ora in ora. (segue dopo la foto) >> Bangladesh, scontro tra traghetti a Dacca: 29 morti e decine di feriti Alluvioni in Giappone ultime news: l’inferno di acqua e fango lungo il fiume Kuma Le acque alluvionali ostacolano le ... Leggi su urbanpost

