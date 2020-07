Abruzzo, tre speleologi intrappolati in una grotta sulla Majella: due tratti in salvo, morto il terzo (Di domenica 5 luglio 2020) Tre speleologi rimasti intrappolati in una grotta sulla Majella, in Abruzzo. Due sono stati tratti in salvo e trasportati in ospedale. Abruzzo, tre speleologi sono rimasti bloccati in una grotta a Roccamorice, alle falde della Majella. Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori che con le elettropompe sono riusciti a ridurre l’acqua nel sifone e sono riusciti a trarre in salvo due delle tre persone che erano rimaste intrappolate. Di seguito il tweet condiviso sul profilo ufficiale dei Vigili del Fuoco #Pescara, 3 speleologi bloccati in una grotta a Roccamorice, alle falde della Majella. @cnsasofficial e sommozzatori speleo #vigilidelfuoco al lavoro. Ridotta l’acqua nel sifone con le elettropompe, salvati due ragazzi, proseguono le ricerche del terzo #4luglio agg. 21:00 pic.twitter.com/s9QU4x643s— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 4, 2020 ... Leggi su newsmondo

