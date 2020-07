Zaia e il focolaio Covid a Vicenza: «Morto paziente 0 serbo, segnaliamo a Procura l'imprenditore che ha diffuso il contagio» (Di sabato 4 luglio 2020) Sarebbe morto il paziente 0 serbo che ha contagiato l'imprenditore vicentino al centro della polemica per il focolaio di Covid in Veneto. Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca... Leggi su ilmessaggero

Daniele_Manca : #Coronavirus a Vicenza, il dirigente di Laserjet con 38 di febbre al compleanno e al funerale. Ai medici: «Non mi r… - giornalettismo : #Crisanti fa parte del comitato tecnico scientifico in #Veneto, ma non viene più ascoltato: 'I due consulenti di… - Corriere : Zaia e il focolaio a Vicenza: «Morto il paziente zero serbo. Segnalato alla procura ... - GINA32451015 : RT @LaStampa: 'Si tratta di un focolaio importato dalla #Serbia e portato in auto'. Le dichiarazioni in conferenza stampa indetta dal gover… - JohSogos : RT @LaStampa: 'Si tratta di un focolaio importato dalla #Serbia e portato in auto'. Le dichiarazioni in conferenza stampa indetta dal gover… -