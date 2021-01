Vittorio Feltri: Il Calvario di Enzo Tortora, ripubblicato nel 2006 su Libero (Di sabato 4 luglio 2020) Calvario di Enzo TortoraVittorio Feltri – Libero – 19-05-06 A diciotto anni dalla morte di Enzo Tortora, ripubblichiamo un articolo di Vittorio Feltri comparso nel 1985sulla Domenica del Corriere nel quale si ricostruisce la tribolata vicenda giudiziaria del noto presentatore,condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per camorra. A incastrarlo furono i pentiti che nonagirono “gratis”. Un clamoroso episodio che rivelo? i limiti di una legge (sul pentitismo) e di chi fuchiamato ad applicarla. (Libero- 19-05-06) Ho seguito soltanto la parte finale del processo a Enzo Tortora, ma mi e? bastata. Dal 15 luglio al 17 settembre, esclusa la parentesi agostana, che il ... Leggi su webzeta (Di sabato 4 luglio 2020)di– 19-05-06 A diciotto anni dalla morte di, ripubblichiamo un articolo dicomparso nel 1985sulla Domenica del Corriere nel quale si ricostruisce la tribolata vicenda giudiziaria del noto presentatore,condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per camorra. A incastrarlo furono i pentiti che nonagirono “gratis”. Un clamoroso episodio che rivelo? i limiti di una legge (sul pentitismo) e di chi fuchiamato ad applicarla. (- 19-05-06) Ho seguito soltanto la parte finale del processo a, ma mi e? bastata. Dal 15 luglio al 17 settembre, esclusa la parentesi agostana, che il ...

Era la prima volta che un leghista giungeva all'apice di un capoluogo di Regione. La città era in fermento, essendo stati tutti i partiti, tranne quello ex comunista, stritolati da Antonio Di Pietro, ...

