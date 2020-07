Veneto, il paziente zero è un manager: comportamento irresponsabile, Zaia infuriato (Di sabato 4 luglio 2020) Veneto paziente zero, ricostruita la storia del focolaio vicentino. Luca Zaia infuriato per il comportamento dei cittadini. Il paziente zero è un manager della Laserjet di ritorno da un viaggio in Serbia. Il manager è rientrato in Italia il 25 giugno senza fermarsi un attimo ha partecipato a diversi eventi di lavoro e non solo: da feste private a un funerale. L’uomo ha contagiato cinque persone, mentre in quarantena preventiva ci sono 52 persone a Vicenza e 37 in provincia di Verona. Il manager della Laserjet ha anche rifiutato il primo ricovero. Il governatore Zaia ha perso le staffe: “Capisco che sei padrone della tua vita, ma se metti a repentaglio quella degli altri il ricovero deve essere coatto”. Leggi anche –> Veneto, Luca Zaia sulla situazione coronavirus: «A rischio contagio elevato» Veneto, paziente zero Stando a quanto ... Leggi su urbanpost

OrlandoStier68 : Torna dalla Serbia, sa di essere positivo al Covid ma va a cena e rifiuta il ricovero: ecco come il… - fellina90 : RT @speranza_viva: Coronavirus in #Veneto , nuovo focolaio? Il gesto omicida del primo contagiato: sa di essere positivo e se ne frega #cov… - A_Noi_Sempre : In Veneto rifiuta le cure in gabbia incatenato o una punturina e tolto dai co....leotteri - mariopaps : Nuovi focolai di coronavirus in Veneto: i contagi sono partiti dalla Laserjet srl, un’azienda di carpenteria meccan… - speranza_viva : Coronavirus in #Veneto , nuovo focolaio? Il gesto omicida del primo contagiato: sa di essere positivo e se ne frega… -