"Un ciuccio che non sa nulla di diritto. E se parla di Berlusconi...". Il massacro di Travaglio firmato Sansonetti (Di sabato 4 luglio 2020) Sul Fatto Quotidiano, incessante, esondante, esagerata, è partita la campagna contro Amedeo Franco, il giudice scomparso lo scorso anno che nell'audio diffuso nei giorni scorso, di fatto, parlava di sentenza pilotata contro Silvio Berlusconi nel processo Mediaset in cui fu condannato per frode fiscale. Giorno dopo giorno, Marco Travaglio attacca Franco, lo delegittima. Pura macchina del fango, insomma, contro un magistrato che ha cambiato sensibilmente la percezione di quella condanna inflitta a Berlusconi. E contro Travaglio, in un duro articolo sul Riformista, si schiera Piero Sansonetti. E basta il lancio su Twitter dell'articolo per capire quali siano le posizioni. "Io non credo che Travaglio sia in malafede - scrive Sansonetti -. Penso che sia ciuccio. Non sa quasi niente di diritto e così scrive sciocchezze. Specie se parla di Berlusconi", conclude Sansonetti. ... Leggi su liberoquotidiano

IlCastiga : RT @Libero_official: 'Macchina del fango contro Amedeo #Franco. #Travaglio è uno che di diritto non sa nulla': il durissimo articolo di San… - Libero_official : 'Macchina del fango contro Amedeo #Franco. #Travaglio è uno che di diritto non sa nulla': il durissimo articolo di… - AndreaPRFT : @NicoSins @RSharmzz @lazarismo Che ciuccio - giorgiogaias : RT @PieroSansonetti: Io non credo che Travaglio sia in malafede. Penso che sia ciuccio. Non sa quasi niente di diritto e così scrive sciocc… - CarloCampRe : RT @PieroSansonetti: Io non credo che Travaglio sia in malafede. Penso che sia ciuccio. Non sa quasi niente di diritto e così scrive sciocc… -

Ultime Notizie dalla rete : ciuccio che Marco Travaglio, Piero Sansonetti: "Un ciuccio che non sa nulla di diritto, specie se parla di Silvio Berlusconi" Liberoquotidiano.it Festa per il piccolo Lorenzo, il primo nato del 2020 a Carcare (FOTO)

Questa mattina, come oramai da tradizione, il comune ha premiato il "primo nato del 2020 a Carcare". La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare alla presenza del sindaco Christian De Vecchi e degl ...

Iscrizioni aperte agli asili nido Quattro posti al ’Pappa e ciuccio’

Novità in arrivo per le famiglie. In seguito all’approvazione della graduatoria provvisoria per l’accesso ai nidi comunali e in seguito alla disponibilità di quattro posti al nido ‘Pappa e ciuccio’ di ...

Questa mattina, come oramai da tradizione, il comune ha premiato il "primo nato del 2020 a Carcare". La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare alla presenza del sindaco Christian De Vecchi e degl ...Novità in arrivo per le famiglie. In seguito all’approvazione della graduatoria provvisoria per l’accesso ai nidi comunali e in seguito alla disponibilità di quattro posti al nido ‘Pappa e ciuccio’ di ...