Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Napoli: rischiano di incontrarsi, solo 10 minuti l’uno dall’altra (Di sabato 4 luglio 2020) In questo inizio di estate post lockdown, una cosa è certa: Stefano De Martino e Belen Rodriguez continueranno ad animare il gossip nostrano, tra presunti flirt, fantasiosi scoop ed inevitabili smentite (come quella nel video in apertura). Lo stesso ballerino e conduttore ne è ben conscio, anche se le sue parole hanno scatenato nelle passate... L'articolo Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Napoli: rischiano di incontrarsi, solo 10 minuti l’uno dall’altra proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - marcocerretani : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - IzaEffe : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - zawzaw_ph : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - smnnnnnnnnnn : RT @nolocalsplease: unpopular opinion: stefano de martino non è bono. #Belen -