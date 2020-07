Serie A, 30ª giornata: le designazioni arbitrali per le gare di domenica 5 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) La CAN ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato che nella giornata di domani, domenica 5 luglio, vedrà le restanti sette gare della 30 esima giornata di Serie A. Spiccano Inter-Bologna, Napoli-Roma, Cagliari-Atalanta e lo scontro salvezza tra Sampdoria e Spal. Le designazioni arbitrali della 30ª giornata Inter-Bologna (ore 17.15) Arbitro: Pairetto Assistenti: Fiorito-De Meo IV° Uomo: Ghersini VAR: Di Paolo; AVAR: Ranghetti. Brescia-Verona (ore 19.30) Arbitro:... Leggi su 90min

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? Al via la 30ª giornata di #SerieA: Ecco l'elenco di tutti gli indisponibili??? #LBDV #LeBombeDiVlad - BombeDiVlad : ???? Al via la 30ª giornata di #SerieA: Ecco l'elenco di tutti gli indisponibili??? #LBDV #LeBombeDiVlad - Notiziedi_it : Serie A, 30ª giornata: le designazioni arbitrali per le gare di domenica 5 luglio 2020 - Fprime86 : RT @CorSport: #SerieA , tutte le probabili formazioni della 30ª giornata?? - INTER291103 : RT @internewsit: Inter-Bologna, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 30ª giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 30ª