Roberta Agosti, travolta da un camion mentre si allenava: morta la compagna dell’ex ciclista Marco Velo (Di sabato 4 luglio 2020) Si è scontrata con un camion del latte che stava arrivando nella direzione opposta. Così è morta la ciclista Roberta Agosti, compagna di Marco Velo. Siamo a Castel Venzago, Lonato. Roberta si stava allenando insieme a Velo, oggi assistente di Davide Cassani e ad alcuni amici. La via che stavano percorrendo va da Madonna della scoperta a Lonato. Lì è avvenuto lo scontro. L’intervento dell’elisoccorso non è servito, troppo tardi. Roberta aveva 51 anni. L'articolo Roberta Agosti, travolta da un camion mentre si allenava: morta la compagna dell’ex ciclista Marco Velo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

È morta a Brescia, travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta durante un allenamento, Roberta Agosti, cinquant'anni, tesserata per il Team Millennium di Brescia. L'incidente questa ...La ciclista Roberta Agosti è morta a Brescia, travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta durante un allenamento. Cinquant'anni, era tesserata per il Team Millennium di Brescia. L'in ...