Ogni Mattina di Adriana Volpe: gli ascolti della prima settimana (Di sabato 4 luglio 2020) Adriana Volpe è al momento l'unica ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ad aver colto un'occasione lavorativa davvero interessante, quella che la vede alla conduzione del nuovo daytime di Tv8 dal titolo Ogni Mattina, che presenta insieme ad Alessio Viola con cui – giura – non ha nessun attrito. Ma come è stato recepito dal pubblico il debutto di Ogni Mattina ed il ritorno di Adriana Volpe alla conduzione? La prima settimana Ogni Mattina ha chiuso con l'1% di share di media, con la puntata più vista quella di venerdì 3 luglio (108.000 telespettatori, 1,2% di share) e quella meno vista di giovedì 2 luglio (96.000 telespettatori, 1% di share). Ecco tutti gli ascolti. Ogni Mattina ascolti Lunedì 29 giugno: 98.000 telespettatori (1% di share) Martedì 30 giugno: 100.000 telespettatori

