Meloni a TPI: “Mentre gli italiani muoioni di fame, il governo pensa a regolarizzare i clandestini” (Di sabato 4 luglio 2020) “Ci sono centinaia di migliaia di italiani che stanno ancora aspettando la cassa integrazione da marzo. Questo governo ha appena stanziato 30 milioni di euro per velocizzare le pratiche di regolarizzazione dei immigrati. Se la cassa integrazione agli italiani non arriva, non interessa niente a nessuno, possono pure morire di fame, ma se gli immigrati devono essere regolarizzati ci mettiamo i soldi per nuove assunzioni per regolarizzarli velocemente”. Così parla a TPI la laeder di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, a margine della manifestazione indetta dal centro-destra a Roma “Insieme per l’Italia del lavoro”. “Chiunque abbia letto la norma sulla sanatoria sa che quella non è una sanatoria per colf e badati, ma una norma per tutti i clandestini sbarcati in Italia, perché così è scritta. Bisogna ... Leggi su tpi

È in programma per oggi, sabato 4 luglio, una nuova manifestazione del centrodestra contro il governo in piazza del Popolo, a Roma, dopo quella del 2 giugno. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia tor ...

