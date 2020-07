Lazio-Milan, Inzaghi: “Sconfitta che pesa sulla corsa Scudetto” (Di domenica 5 luglio 2020) “corsa scudetto chiusa? La sconfitta pesa per la classifica e la nostra rincorsa. Ma non molleremo niente, conosciamo il nostro percorso e vogliamo continuare il cammino”. Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la sconfitta con il Milan, che lancia la Juventus in fuga a più 7 sui biancocelesti. “Le assenze hanno pesato, tutte queste problematiche adesso non ci volevano – ha spiegato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – e non siamo stati fortunati negli episodi chiave. Ribaltare la partita contro un Milan così era difficile ma se avessimo segnato il 2-1 saremmo stati in gara. Guardiamo avanti, pensiamo al Lecce”, ha concluso Inzaghi. Leggi su sportface

