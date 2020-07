Juventus-Torino (4 luglio ore 17:15): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 4 luglio 2020) La Juve arriva al derby con quattro punti di vantaggio sulla Lazio grazie alla sesta vittoria consecutiva in campionato e Sarri si gode la ritrovata prolificità di Cristiano Ronaldo e Dybala, ancora decisivi contro il Genoa. Il Torino visto contro la Lazio è andato in vantaggio forse troppo presto, è calato dal punto di vista … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

