Juve Torino 2-0 LIVE: Buffon pronto su Verdi (Di sabato 4 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Torino si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Torino 2-0 MOVIOLA 33′ Tiro Verdi – Ci prova il fantasista del Torino. Sinistro a giro in area, ma Buffon è pronto 29′ Gol Cuadrado – Contropiede della Juventus. Da Dybala a Ronaldo che arriva al limite e pesca Cuadrado. Doppio passo e diagonale ad incrociare 18′ Rovesciata Bernardeschi – Ronaldo punta e calcia. Sirigu respinge e il portoghese al volo apparecchia per Bernardeschi che prova la rovesciata. La palla finisce alta 2′ Gol Dybala – Paulo Dybala sblocca la gara con una serpentina, battendo Izzo di ... Leggi su calcionews24

juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - juventusfc : ?? LIVE! ?? Su Sito e App Juventus, sezione @JuventusTV , VIA al prematch del Derby! Non perdetelo! ??… - _alex91_ : @NonConoscoVG Non esageriamo, è come se uno viene a dirci che il Brescia non si è presentato contro di noi, semplic… - andserret : @diegocatalano77 Vorrei sapere quand'è l'ultima volta che il Torino non ha fatto la fine della vittima sacrificale… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Torino Juventus-Torino 2-0 LIVE, il risultato in diretta Sky Sport LIVE TJ - JUVENTUS-TORINO 2-0, raddoppia Cuadrado

29'- CUADRADO!!! Raddoppia la Juve!! Ronaldo per Cuadrado, che, da posizione defilata sulla destra, fa partire un diagonale forte e preciso, Sirigu non può nulla nell'occasione. 28'- Nulla di fatto pe ...

Lazio-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Lazio continua a sognare lo scudetto e insegue la Juventus prima in classifica, il Milan prosegue la sua corsa per conquistare un posto in Europa League. Nella sfida dell'Olimpico tra le squadre di ...

29'- CUADRADO!!! Raddoppia la Juve!! Ronaldo per Cuadrado, che, da posizione defilata sulla destra, fa partire un diagonale forte e preciso, Sirigu non può nulla nell'occasione. 28'- Nulla di fatto pe ...La Lazio continua a sognare lo scudetto e insegue la Juventus prima in classifica, il Milan prosegue la sua corsa per conquistare un posto in Europa League. Nella sfida dell'Olimpico tra le squadre di ...