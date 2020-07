De Biasi: "Napoli non ha sfigurato, c'è stata una sola differenza. Su Gattuso..." (Di sabato 4 luglio 2020) Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è nella mentalità di Gattuso mollare, sono sicuro che tirerà fuori il massimo dai suoi ... Leggi su tuttonapoli

CalcioNapoli24 : - news24_napoli : De Biasi: "Osimhen? L’unico dubbio riguarda l’ambientamento in una… - jazz_life_love : RT @jazz_life_love: Napule e’ tutto nu suonno Pino Daniele #PanniStesi ?? @mirianagrassi1 ??Mario De Biasi ~ NAPOLI 1944 -