Coronavirus Vicenza, dirigente Laserjet va a compleanno e funerale con febbre a 38. E rifiuta il ricovero. Ecco che cosa è successo Un dirigente della Laserjet di Vicenza, di cui non è possibile fare il nome per ragioni di privacy ha contratto il Coronavirus in Serbia per poi contagiare altre persone in Veneto.

