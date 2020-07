Le bugie scorrono nel sangue film Rai 2 – trama, cast, finale (Di venerdì 3 luglio 2020) Ha per titolo Le bugie scorrono nel sangue il film proposto oggi da Rai 2. Per la fruizione in alta definizione è possibile sintonizzarsi sul canale 502 del digitale terrestre. La pellicola arriva in prima visione televisiva, è di genere thriller, ha la durata di un’ora e 26 minuti ed è datata 2019. La produzione è statunitense. Le bugie scorrono nel sangue film – regia, protagonisti, dove è girato La regia è di Rebekah McKendry. La sceneggiatura è stata scritta da David Ian McKendry e Michael Prince. Personaggi principali sono Colleen interpretata da Robin Riker e Samantha Kirkpatrick a cui dà il volto l’attrice Brooke Newton. Personaggio maschile principale è Brad Kirkpatrick, ovvero l’attore Matthew Lawrence. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove ambientata la vicenda raccontata. La ... Leggi su maridacaterini

zazoomblog : Stasera in tv 3 luglio 2020 Le bugie scorrono nel sangue - #Stasera #luglio #bugie #scorrono - Laura6976 : @sixbladeknife57 Ahahah sciocco 'Le bugie scorrono nel sangue' che titolone - infoitcultura : Su Rai2 il thriller ''Le bugie scorrono nel sangue'' - infoitcultura : Le bugie scorrono nel sangue: di cosa parla il film e chi sono le attrici protagoniste - infoitcultura : Le Bugie scorrono nel sangue il thriller stasera venerdì 3 luglio su Rai 2 -