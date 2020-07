In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Luglio: B. al giudice: “Voglio la grazia Deve parlarne a Napolitano” (Di sabato 4 luglio 2020) L’audio – Amedeo Franco e la frode fiscale B. & il giudice: obiettivo grazia. “Parliamone a Napolitano” Le mosse di Silvio sul Colle Agganciare direttamente Giorgio Napolitano – tramite un consigliere giuridico del Colle – per riaffrontare il tema della grazia. È una delle strategie che, il 6 febbraio 2014, Silvio Berlusconi pensa di mettere in campo dopo la batosta della condanna in Cassazione nel 2013 a quattro anni per frode fiscale e la decadenza da senatore. Di … di Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli Merdaset di Marco Travaglio 1996. Stefania Ariosto rivela a Ilda Boccassini che B. e gli avvocati Previti e Pacifico compravano giudici e sentenze. Giornale e Panorama accusano la Boccassini di aver offerto 500 milioni a un pentito per incastrare l’ex pm e deputata FI Tiziana Parenti in un traffico di droga: tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capisci che c’è qualcosa di nuovo quando arrivi all’incrocio con discesa Gaiola, presidiato dai vigili, e scopri che non c’è il consueto caos dei motorini e delle auto parcheggiate. Intuisci che la no ...

Napoli, il bluff della Floridiana: si entra da via Cimarosa, prati e museo off limits

Il taglio del nastro c’è stato, il verde non c’è ancora. Quella di ieri, per la Floridiana, è stata una riapertura senza nuovi prati fruibili. Il polmone verde vomerese (il secondo della città dopo Ca ...

